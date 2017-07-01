أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن رفض بلاده لقائمة المطالب التي تقدمت بها السعودية والبحرين والإمارات ومصر.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي له اليوم (السبت) إن قائمة المطالب أعدت لكي ترفض، ونحن نشدد على تقديم مطالب مبنية على أسس واضحة.
وأضاف أن قطر مستعدة للانخراط في الحوار والتفاوض شريطة توفر شروط ذلك، مشيراً أن الدولة ليس لديها مخاوف لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء المهلة.وفق “أخبار 24”.
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