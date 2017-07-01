بحضور تجاوز 4000 زائر وزائرة قدمت فرقة بنات المدينة عروضها الاستعراضية بمسرح برج الخرج ضمن فعاليات عيد وصيف الخرج 38 والتي ابتدأتها “بحنا جنود المملكة” و”حنا بنات المدينة يالسعودية بلادي” كما قدمت مجموعة من الألوان الإستعراضية والتي ابدعت فيها بنات الفرقة بإلاضافة إلى مجموعة من الالعاب الترفيهية التي قدمتها لزوار الفعالية .
وأجرى المركز الإعلامي لقاء مع مساعد مدير المهرجان الاستاذ / ابراهيم القاسم والذي بين أن اللجنة المنظمة للفعاليات تتواجد بوقت مبكر من اليوم ومتابعة لخطة المهرجان التي تم اعدادها منذ شهور إضافة إلى المتابعة مع الجهات الأمنية والتي تتواجد طوال أيام المهرجان وما يكون فيها من تجهيزات وإستعدادات لاستقبال الزوار وخروجهم من مقر الإحتفال إضافة التجهيزات داخل مقر الاحتفالات ببرج الخرج .
وفي نهاية الفقرات تم السحب على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج وهي عبارة عن ( غسالة ، جهازين مكرويف ، شاشتين ، ثلاثة أجهزة جوال (.
وتستضيف الفعاليات في يومها السابع فرقة مقر النجوم بقيادة الكابتن إبراهيم المعيدي ، كما تقدم اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت لزوارها وتقديم العديد من الجوائز القيمة .
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