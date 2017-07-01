حاول شاب اليوم (السبت) في محافظة أحد المسارحة بجازان الانتحار والقفز من أعلى برج للاتصالات، قبل أن ينجح أحد المواطنين في إقناعه عن العدول عن قتل نفسه.
وأظهر مقطع فيديو شابا وقد صعد إلى أعلى برج للاتصالات محاولا الانتحار بسبب مشاكل عائلية، وسط حضور من جانب الجهات الأمنية والدفاع المدني وجمع من المواطنين.
وتدخل أحد المواطنين في المحافظة وتمكن من إقناع الشاب بالعدول عن قتل نفسه، واعدا إياه بتنفيذ مطالبه لينزل من فوق البرج بصعوبة كبيرة.
وفق “أخبار 24”.
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