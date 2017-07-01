دعت سفارة المملكة، في العاصمة البريطانية لندن، المواطنين المتواجدين هناك إلى ضرورة توخي الحذر أثناء التجول والتنزه اليومي في المناطق السياحية والتجارية.
وأكدت السفارة على المواطنين عدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية في حقيبة واحدة، وتجنب الظهور بمقتنيات ثمينة، أو حمل مبالغ كبيرة، تجنبًا لعمليات السرقة، بعدما لاحظت السفارة تعرض السياح لسرقات من لصوص محترفين في تلك المواقع.وفق “أخبار 24”.
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