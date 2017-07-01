كشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد، اليوم (السبت)، عن تزويد ألمانيا بالمعلومات التي تثبت ضلوع قطر في تمويل الإرهاب والتطرف ودعمه ورعاية رموزه.
وأكد في ختام زيارته لألمانيا التي امتدت لثلاثة أيام التي التقى فيها بوزير الخارجية، ونائبة رئيس البرلمان، ومسؤولين في جهاز الأمن القومي، حرص المملكة على دعم كل السبل لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه وقطع تمويله نهائياً.
وأوضح الدكتور العواد، أن قطر تستغل قناة الجزيرة كمنبر إعلامي يروّج للعنف ويشيد بالإرهابيين، حيث تُظهر هؤلاء الإرهابيين بمظهر الأبطال والقادة من خلال برامج بثتها الجزيرة ومقابلات معهم وتغطيات خاصة تخدم العمليات الإرهابية.
وأشار إلى أن هناك مواد إعلامية موثقة بثتها الجزيرة للإشادة بمفجري نيويورك في أحداث 11 سبتمبر وإبرازهم كأبطال عظماء وهم قتلة مجرمون يسفكون الدماء ويدمرون الممتلكات والأرواح.
وأبان وزير الثقافة أن قطر سعت إلى تضليل الرأي العام لتُخفي أعمالها الإجرامية التي مارستها لسنوات طويلة، وهي تستخدم الأموال لكسب القضايا عن طريق الخداع، كما فعلت في استضافة كأس العالم 2022.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: أن على قطر أن تعيد النظر في مواقفها الداعمة للإرهاب، وذلك يحتم على قطر تسليم المجرمين لديها ووقف تدفق الأموال للجهات والأفراد المشمولين في قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن زيارته لألمانيا جاءت لكشف الحقيقة بالأدلة والبراهين العمليّة الثابتة التي تُدين قطر إدانة قطعية في تمويل الإرهاب ورعايته.
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