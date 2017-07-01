شهد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع اتفاقية تطويرٍ عقاري مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه القابضة، تقضي بتنفيذ بناء 714 وحدة سكنية في عرعر.
ويأتي توقيع الوزارة لهذه الاتفاقية، ضمن الدفعة الخامسة من برنامج “سكني” والتي شملت اتفاقية بناء آلاف من الوحدات السكنية مع شركات خاصة في عدة مناطق بالمملكة.
من جهته، أكد محمد المهيلب الرئيس التنفيذي للشركة، أن وزارة الإسكان قدمت حلولاً جديدة بحثاً عن مصلحة المواطنين وتسريع مسألة استلام الوحدات السكنية ضمن برنامج “سكني”.
وأضاف: “الشركات الخاصة هي ذراع في خدمة القطاعات الحكومية في كل المجالات، وهناك علاقة تكاملية تهدف إلى تطوير الخدمات التي تعتبر أحد أهم العوامل نحو التطوير والتقدم، ونحن نتشرف بأن نكون أحد الأذرع نحو تقديم خدمات كبرى للمواطنين في مسألة “السكن”.وفق “أخبار 24”.
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