أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي 3 محاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 19.818 حبة، بالإضافة إلى إحباط كمية من الهيروين بلغت 698 جرام، بعدة طرق مختلفة.
وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي محمد العقيّل في بيان اليوم (السبت) أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن أربعة صناديق خشبية تحتوي على كمية من “العسل” وبتفتيشها عُثر على 12.108 حبات، كانت مخفية في مخبأ تم تجهيزه لغرض التهريب في أسفل الصناديق.
كما عُثر على كمية أخرى من حبوب الكبتاجون بلغت 7.710 حبات، كانت مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة “لوحة خشبية” وذلك بإخفائها في تجويف بداخل اللوحة.
وأضاف العقيّل أن الجمرك تمكن أيضا من إحباط تهريب كمية من مادة “الهيروين” كانت مُخبأة في أحشاء أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار، وذلك بقيام المُهرّب بتوزيع كمية الهيروين بداخل 95 كبسولة ومن ثم جرى إدخال هذه الكبسولات في أحشائه.وفق “أخبار 24”.
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