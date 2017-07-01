أعلن فريق عون للإنقاذ صباح اليوم السبت العثور على الشبان الأربعة مفقودي صحراء الربع الخالي شرقي مركز الزهر جنوب محافظة وادي الدواسر.
وكان مواطن قد أبلغ الجهات الأمنية عن فقدان الشبان الأربعة شرق محافظة السليل، بعد أن خرجوا وهم يستقلّون سيارة جيب إلى منطقة صحراوية في الربع الخالي للبحث عن قطيع من الإبل.
وأوضح فريق عون أنه تلقى اتصالاً من أحد المفقودين لذويهم يوضح انقلاب سيارتهم في الصحراء وأنهم بخير ويحتاجون للعون والمساعدة.
وأضاف أن اثنين من المفقودين تمكنا من الوصول إلى مركز الزهر التابع لمحمية بني معارض، فيما تمكن التعب من الاثنين الآخرين ولم يقدرا على مواصلة السير.
إثر ذلك، تحركت مجموعة استطلاعية من فريق عون إلى مركز الزُهر لتقديم المساعدة العاجلة، فيما تحركت 30 سيارة للبحث عن المفقودين، حيث تم العثور على الشخصين الآخرين في الصحراء وهم على قيد الحياة وتم نقلهم للمستشفى.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج