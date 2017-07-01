قالت مصادر بمطار القاهرة إن طائرة تابعة للخطوط السعودية من طراز “أيرباص” اصطدمت بجسم كبير أثناء هبوطها في مطار القاهرة قادمة من الرياض.
وأضافت أن سلطات المطار شكلت لجنة للتحقيق في مسببات الحادث، وأنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات لعمل الصيانة اللازمة للطائرة.
وأبانت المصادر أن الخطوط السعودية ألغت رحلة العودة إلى الرياض التي كانت مقررة للطائرة، وتم نقل بعض ركاب تلك الرحلة إلى أحد الفنادق، فيما تم ترتيب سفر البعض الآخر عبر طائرة أخرى للشركة.وفق “أخبار 24”.
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