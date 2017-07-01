أكد سفير دولة الإمارات لدى روسيا عمر سيف غباش أن لدى دول الخليج وفرة من الأدلة حول تورط قطر في دعم الإرهاب.
وأشار، في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية وفقاً لـ”العربية”، أن دول الخليج اختارت عدم نشر تلك الأدلة؛ لأن نشرها سيكون له آثار خطرة جداً.
وأوضح: “قمنا بإصدار قائمة بالأسماء، ولكن هناك المزيد من الأسماء، والمزيد من المنظمات، والمزيد من الأدلة والتسجيلات التي تثبت الروابط بين الحكومة القطرية والمنظمات المتطرفة”.
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