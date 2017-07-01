أفادت بيانات صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن العام الماضي 2016، أن نحو (220798) موظفاً بالقطاع الخاص يعملون بمسمى “مدير” و”مدير عام”.
وبلغت نسبة السعوديين من هذا العدد 67%، بواقع (148435) موظفاً، منهم (104733) مديراً و(43702) مديرة؛ في حين بلغت نسبة المديرين الأجانب 33% بواقع نحو (72363)، منهم (71400) مدير و(963) مديرة.
وأظهرت البيانات بحسب “الاقتصادية” أن نسبة النساء العاملات تحت مسمى “مديرة” و”مديرة عام” في منشآت القطاع الخاص بلغت 20% من إجمالي عدد المديرين، وذلك بواقع (44655) مديرة، منهن (43702) سعودية.
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