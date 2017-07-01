أكد محمد القاسم رئيس نادي التعاون أنه سيتم الإعلان عن حسم صفقة اللاعب الأجنبي الخامس في الفريق القصيمي خلال الأيام المقبلة، مضيفاً في الوقت ذاته أن اللاعب الأجنبي السادس على طاولة البرتغالي قوميز المدير الفني للفريق.
وتابع رئيس التعاون حديثة قائلاً عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يوجد عدداً من الأسماء الأجنبية من بينها اللاعب ساندروا، ولكنه سيتم إختيار اللاعب الذي يناسب احتياجات الفريق.
ومن جانب اخر اكد علي الشايعي نائب رئيس نادي التعاون أن لاعب النصر السابق حسين_عبدالغني ليس ضمن حسابات النادي في الفترة المقبلة.
و قال الشايعي في تصريح لإذاعة ” يو أف أم ” :” حسين_عبدالغني لاعب كبير، لكنه ليس ضمن حساباتنا في الفترة المقبلة” . وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج