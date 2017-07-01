وصلت العلاقة بين المحترف البرازيلي برونو أوفيني، ونادي النصر إلى طريق مسدود، بعد رفض الإدارة الصفراء طلب اللاعب لتجديد عقده لموسمين.
وعلى الرغم من تفعيل الفريق لعقده لموسم واحد، إلا أن اللاعب لم يتجاوب مع تواصل أصفر الرياض، وسط عدم رغبته في إكمال مسيرته الكروية داخل أسوار فريق العاصمة السعودية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر “عين اليوم” عن تعهد اللاعبين أحمد الفريدي وعبدالله العنزي للانضباط الفترة المقبلة، والتركيز على الفريق بعد موجهة من المشاكل التي ضربت علاقة الثنائي مع الإدارة الموسم الماضي، وسط وصول الفريدي، والأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، إلى اتفاق على حل الأمور المالية للاعب خلال الفترة المقبلة.
وكانت “عين اليوم” قد انفردت بمغادرة الثنائي الفريدي والعنزي مع بعثة الفريق إلى المعسكر التدريبي في تركيا.
من جانب آخر، بدأ المدرب المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز التدريبات بعد وصول البعثة الصفراء إلى تركيا، وكشف للاعبين عن الجدول الذي سيعمل عليه خلال فترة المعسكر التي تمتد لـ20 يوما من خلال تطبيق مجموعة من التدريبات إلى جانب رفع معدل اللياقة لدى اللاعبين، وستكون على فترتين صباحية ومسائية.
كما ركز في الحصة الأولى على التمارين اللياقية المتنوعة، وقسم اللاعبين الى مجموعتين تلعب كل مجموعة الكرة في مساحة مربعة محددة من لمستين، وسعى المدرب البرازيلي إلى تقوية العضلات لدى اللاعبين من خلال تمارين لياقية للعضلات باستخدام الحبال المطاطية إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية المتنوعة.
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