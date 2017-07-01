ما زالت إدارة نادي الهلال تنتظر رد المحترف البرازيلي كارلوس ادواردو على عرض تمديد عقده مع النادي موسمين إضافيين أو موسم واحد، بمزايا إضافية على عقده الحالي مع النادي.
من جانب اخر، يعكف النجم البرازيلي هذه الأيام على دراسة العرض الأزرق، وشارك معجبيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة جمعته بوكيل أعماله، كتب فيه:”اجتماع مهم مع وكيل أعمالي”.
يشار إلى أن عقد كارلوس ادواردو مع الهلال، يتبقى به موسم واحد حيث ينتهي مع نهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل.وفق “عين اليوم”.
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