قالت مصادر إن النيابة العامة في مكة المكرمة أفرجت عن رئيس نادٍ بكفالة حضورية، على أن تعيد التحقيق معه بعد إجازة عيد الفطر المبارك؛ في تهمة ابتزاز لاعب بطلب مبلغ 200 ألف ريال منه؛ كي يتنازل عن بقية عقده.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن اللاعب طلب من رئيس النادي التنازل عن عقده، الذي تبقى منه سنة واحدة؛ ليستطيع التسجيل في نادٍ آخر، غير أن رئيس النادي طالبه بمبلغ 200 ألف ريال لمنحه التنازل.
وأشارت إلى أن اللاعب أبلغ المباحث الإدارية عن ابتزاز رئيس النادي له، فأوقعت به في كمين، وقبضت عليه متلبساً، وأحالته إلى النيابة العامة.
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