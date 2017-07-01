أكدت مصادر أن إدارة نادي الأهلي قد توصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة طيران الإمارات؛ لرعاية قميص النادي بمبلغ يقدر بـ 35 مليون ريال، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “مكة”، أن اللجنة المالية للنادي رفضت عرض الشركة المبدئي، الذي يتضمن رعاية القميص لمدة 3 سنوات؛ بسبب المقابل المادي غير المقنع للجنة، فتم تفضيل التوقيع لمدة سنة، إضافة إلى بعض المميزات في حال تحقيق بطولات داخلية وخارجية.
وكانت مصادر قد ذكرت أن الإدارة الأهلاوية تلقت عروضاً من جهات عدة بينها طيران الإمارات وشركتان سعوديتان لرعاية قميص النادي، وذلك بعد إلغاء الشراكة مع الخطوط القطرية الشريك الاستراتيجي السابق للنادي.
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