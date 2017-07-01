توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الطقس حاراً على شرق المملكة اليوم الأحد، وتواصل نشاط الأتربة والعوالق الترابية على جنوب غرب المملكة.
وقالت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة تمتد إلى مكة المكرمة.
وأضافت أنه يتوقع أن تسود سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والطائف فترة ما بعد الظهيرة.وفق “أخبار 24”.
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