مازح عدد من الشبان صديقهم في إحدى الاستراحات بإطلاق كلب بوليسي عليه، ما أدى إلى تمزق ثوبه، وتعرضه للإصابة في يده.
ويظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إقناع الشباب لصديقهم بأن يربط سلسلة في عنق الكلب، فاستجاب لطلبهم لكون أحد أصدقائه سيمسك له الكلب، وحينما حاول ربط السلسلة، فإذا بصديقه يطلق الكلب من يده ويتركه لمهاجمته.
وبيّن المقطع عنف وقوة هجوم الكلب على الشاب الذي حاول التخلص منه بعدما عضّ يده، ليأتي أصدقاؤه ويساعدونه، إلا أن ثوبه كان قد تمزق بالكامل عندما ابتعد الكلب عنه.
وفق “أخبار 24”.
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