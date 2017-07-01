نجا مواطنان بالرياض وجازان أمس (الجمعة)، من الموت بأعجوبة بعد إصابتهما برصاص أُطلق في حفلات عرس، لتخترق على إثرها سيارة ومنزل كليهما.
وأفاد شهود عيان وفقاً لـ”الوطن”، أن رصاصة طائشة اخترقت منزل أحد المواطنين بقرية البدارية جنوب محافظة أبوعريش بجازان لتستقر داخل إحدى الغرف، لافتين إلى أنه بتحري الأمر اتضح أن مصدر الرصاصة كان حفل زواج أقيم في قرية مجاورة.
وفي السياق نفسه، وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو متداول اختراق رصاصة طائشة أطلقت بحفل عرس أقيم في حي الندوة شرق الرياض سقف سيارته وتحديداً أعلى كرسي السائق، موضحاً خلاله أنه نجا من الموت بأعجوبة لعدم تواجده بالسيارة لحظة إصابتها بالرصاصة، داعياً منظمي حفلات الزواج إلى تقوى الله والابتعاد عن إطلاق الرصاص بتلك الطريقة.
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