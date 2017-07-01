أكدت مصادر أن القوات المسلحة قتلت 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي، بينهم قياديون، قبالة محافظة الحرث وقرية الحثيرة بمنطقة جازان، خلال أيام العيد.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن المدفعيات وطائرات الأباتشي قضت على الانقلابيين، الذين تم الدفع بهم في بعض المواقع الجبلية الحدودية.
وأشارت إلى أن المدفعية وراجمات الصواريخ قصفت أهدافاً متحركة، بعدما تم رصدها وهي تحاول نصب منصات إطلاق صواريخ، لتواصل طائرات الأباتشي عمليات تمشيط واسعة على امتداد الشريط الحدودي بجازان.
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