تناقل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عفوية للأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية سابقاً مع طفلين، قال متداولوها إنها في مركز التسوق “ستارز آفينيو مول” بمدينة جدة مع أحفاده.
وأظهرت الصورة الأمير محمد بن فهد وهو يدفع اثنين من أحفاده في عربة تسوق ممسكاً بيد أحدهما؛ حيث نالت الصورة استحسان وإعجاب المغردين والنشطاء بموقع “تويتر”، لافتين إلى أنها تعكس جانباً من العاطفة الأبوية والبساطة للأمير محمد .وفق “أخبار 24”.
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