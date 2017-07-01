قال الأمير خالد بن طلال، إنه زار الشيخ سعد البريك في منزله بالرياض بمناسبة خروج الأخير من السجن بعد صدور توجيهات من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع بالإفراج عنه مؤخراً.
ونشر الأمير خالد عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”، صوراً من الزيارة مرفقاً بها تغريدة كتب فيها: “صور من زيارتي للأخ الشيخ الدكتور سعد البريك في منزله بعد خروجه من السجن، وذلك بعد صدور توجيه أخي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بالإفراج عنه”.وفق “أخبار 24”.
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