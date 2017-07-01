تعرضت جدران مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة إلى أضرار، أثناء إزالة مبنى متاخم للمستشفى، ما أدى إلى سقوط كتل خرسانية على مبنى العيادات الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أنه خلال إزالة أحد المباني المجاورة للمستشفى من الجهة الشمالية، ضمن مشاريع الإزالة التابعة لوزارة المالية، تأثرت العيادات الخارجية للمستشفى، ولم ينتج من الحادث أي إصابات.وفق “أخبار 24”.
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