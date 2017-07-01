ناشدت والدة محكوم عليه بالقصاص، أهل الخير المساهمة في جمع مبلغ مليون ريال من أصل مبلغ ثلاثة ملايين ريال، وهي قيمة دية عتق رقبة ابنها المحبوس في السجن العام بمنطقة القصيم منذ أكثر من 13 عاماً.
وقالت والدة المحكوم الذي يدعى “أحمد العنزي” وفقاً لـ”سبق”، إنهم تمكنوا من تأمين مبلغ 2 مليون ريال ويتبقى فقط مليون من أصل مبلغ 3 ملايين ريال طلبها ذوو زوجته لعتق رقبة ابنها المتسبب في قتل ابنتهم، لافتةً إلى أنها أرملة وتعيش حالة صعبة للغاية، كما أنها غير قادرة على زيارة ابنها منذ سنتين؛ بسبب ظروفها المرضية.
وأضافت أن المُتبرع لصالح ابنها أحمد يمكنه تحرير الشيك بأمر رئيس المحكمة العامة في بريدة، داعيةً الجميع إلى المشاركة في الأمر لإنهاء حبس ابنها ووقف حكم القصاص.
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