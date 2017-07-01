كشف خطيب جامع الأمير سلطان بحي السويدي الغربي غرب مدينة الرياض تفاصيل تهجم شخص عليه، امس (الجمعة)، بعد صعوده للمنبر لتقديم الخطبة.
وقال الشيخ عبدالله الحريشي، وفقاً لـ”تواصل”، إنه لاحظ بعد شروعه في الخطبة الأولى شخصاً قادماً نحوه حتى صعد للمنبر وحاول التحدث في الميكروفون، موضحاً أنه دفعه ومنعه، ولافتاً إلى أن الموقف لم يستمر سوى ثوانٍ معدودات.
وأضاف الشيخ الحريشي أن المصلين تدخلوا على الفور وسيطروا على الشخص الذي يرجح أن يكون مختلاً، وأخرجوه من المسجد واتصلوا بالشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية أوضحت أن المعتدي على خطيب السويدي مريض نفسي، وتم التعامل معه في حينه وتسليمه لجهات الاختصاص.
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