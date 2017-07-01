جددت وزارة الخارجية امس (الجمعة) تأكيدها أن قرار قطع العلاقات مع قطر، يأتي لكونها لم تلتزم بتعهداتها، وفشل جميع المساعي، وعدم التزامها بالمطالبات المتكررة، التي كان آخرها في عامَيْ 2013 و2014.
وأوضحت الوزارة أن قطر لم تفِ بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرة إلى أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء لتصحيح الوضع الراهن، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف.
ولفتت في مقطع فيديو لمركز الاتصال والإعلام الجديد بالوزارة، أن المقاطعة جاءت لإرسال رسالة، مفادها (لقد طفح الكيل)، ولا يمكن أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية.وفق “أخبار 24”.
#قطع_العلاقات_مع_قطر| نرفض دعم #قطر للإرهاب والتطرف، وتعريضها لأمننا وأمن المنطقة للخطرpic.twitter.com/iTEOGpzWZ9
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧
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