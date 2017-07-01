أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني للراغبين في التسجيل ببرامج الكليات التقنية وفروعها بمنطقة الرياض للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1438/ 1439هـ ، بالإضافة لإتاحة التسجيل في كليتين من كليات التقنية العالمية.
وأوضحت المؤسسة أن التسجيل سيبدأ من الاثنين 9 / 10 / 1438هـ عبر رابط القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية http://www.rbu-admit.edu.sa .، وستغلق البوابة نهاية يوم الثلاثاء الموافق 17 / 10 / 1438هـ، بينما القبول في الكلية التقنية للبنات بمدينة الرياض سوف يكون على البوابة الإلكترونية الموحدة لجامعات مدينة الرياض على الرابط http://www.rgu-admit.edu.sa بدءاً من يوم الثلاثاء 10 /10 /1438هـ.
وأضافت أنه ستكون بداية القبول في برامج كليات التقنية وفروعها في جميع مناطق المملكة للبنين والبنات ما عدا منطقة الرياض، بالإضافة لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي يوم الأحد الموافق 15 شوال عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة http://www.rgt.gov.sa , وسوف يتم إغلاق البوابة نهاية يوم السبت 6 ذي القعدة، فيما يبدأ القبول للمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية بنفس التوقيت على نفس البوابة ويستمر حتى نهاية يوم الأحد 19 ذي الحجة.
وبينت المؤسسة في بيان لها امس (الجمعة) أن التقديم سيكون متاحا لجميع خريجي الثانوية العامة وفقاً للتخصصات المتوفرة في الكليات التقنية والبالغ عددها 40 كلية تقنية للبنين و23 كلية تقنية للبنات، وسيتم هذا العام تشغيل 7 كليات جديدة، من بينها 4 كليات للبنات، اعتبارا من الفصل التدريبي القادم، إضافة إلى التوسع في فتح فروع للكليات القائمة، والمواءمة مع الجامعات في نسب القبول لتوفير المقاعد الدراسية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج