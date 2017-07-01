طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جنوب أفريفيا، امس (الجمعة)، السعوديين المتواجدين هناك بتوخي الحيطة والحذر من الدجاج الحي، لتجنب الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور.
وأوضحت أن ذلك جاء بناءً على ما أعلنته الحكومة الجنوب أفريقية بقتل مئات الآلاف من الدجاج لتجنب مرض إنفلونزا الطيور، وحظر بيع الدجاج الحي، وتأكيد وجود حالتين إصابة بالمرض بين المواطنين حتى تاريخه.
وشددت السفارة، على مواطنيها توخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات بهذا الشأن.وفق “أخبار 24 “.
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