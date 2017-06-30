دخل محور ارتكاز المنتخب التشيلي وسيلتا فيغو الإسباني «بابلو هيرنانديز» دائرة اهتمام النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تعيشها الأندية السعودية، وذلك ضمن إطار بحث مسيري النادي الأهلي عن محور له اسم كبير لحل تلك المعضلة التي أجمع عليه المدربون الذين تفاوضت الإدارة الأهلاوية معهم حتى استقرت على الأوكراني سيرجي ريبيروف الذي هو الآخر ظل يدرس مع مسيري النادي العديد من الملفات في تلك الخانة.
ووفق “عكاظ” فإن أحد الوكلاء قدم ملف اللاعب التشيلي لمسيري النادي الذين بدورهم قاموا بتقديمه للمدرب الذي يدرس مدى إمكانية استفادة الفريق منه، من خلا قراءة الأرقام والإحصاءات للاعب مع ناديه الإسباني سيلتا فيغو ومنتخب تشيلي الذي وصل أخيرا لنهائي كأس القارات بعد انتصاره على منتخب البرتغال بركلات الترجيح، وشارك التشيلي بابلو هرنانديز في اللقاء وتم استبداله في الأشواط الإضافية من زمن اللقاء.
من جهة أخرى، لم يصدر الجهاز الإداري لكرة القدم بالنادي الأهلي ـ حتى اللحظة ـ برنامج الفريق للمعسكر القادم الذي ستحتضنه النمسا، وينتظر الأهلاويون معرفة موعد مغادرة الفريق ومدة المعسكر التي لا بد أن تكون كافية للاستعداد لموسم شاق وطويل ستتخلله العديد من المسابقات المحلية والخارجية، وتأتي تلك المطالبات أسوًة بالأندية الأخرى التي كانت استعرضت برامجها الإعدادية عبر مراكزها الإعلامية بكل شفافية مع جماهيرها.
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