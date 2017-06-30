بدأت العروض تنهال على الإدارة الأهلاوية للحصول على عقد رعاية النادي والإعلان على صدر قميص الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بعد إلغاء عقد الشراكة مع الخطوط القطرية الشريك الاستراتيجي السابق للأهلي و تقدمت شركتان محليتان للحصول على عقد رعاية النادي للمواسم المقبلة، كما دخلت الخطوط الإماراتية ضمن الشركات الراغبة في رعاية الفريق الكروي والنادي.
وفتح الأهلاويون قنوات اتصال مع مسؤولي الخطوط الإماراتية للوصول إلى صيغة توافقية، خاصة أن النجاح الكبير والانتشار التسويقي الذي تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، شجع الخطوط الإماراتية للتفاوض مع الأهلي، على أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين قبل بداية دوري المحترفين.
من جهة أخرى، ينتظر أن يصل جدة مساء اليوم الجمعة الأوكراني ربيروف مدرب فريق الأهلي للإشراف على استعداد الفريق الكروي للموسم الرياضي الجديد، وسيجتمع ربيروف فور وصوله مع الأمير فهد بن خالد رئيس النادي وأعضاء اللجنة الفنية، لمناقشة ملفات اللاعبين الأجانب الجدد وخطة إعداد الفريق ومعسكر النمسا.
وسيبدأ ريبروف وجهازه الفني المساعد الإشراف على تدريبات الفريق مساء غد السبت على الملعب الرديف بالجوهرة.وفق “أخبار 24”.
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