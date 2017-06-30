فرض مستثمر إحدى حدائق الطائف رسوم دخول على كل فرد من زوارها 10 ريالات، الأمر الذي اعتبره رواد هذه الحدائق استغلالا للمتنزهين.
من جانبها، أصدرت أمانة محافظة الطائف بيانا توضيحيا حول الواقعة، أكدت فيه أن أمين الطائف، المهندس محمد آل هميل، وجّه مراقبي الأمانة على حديقة الملك فيصل، بمنع تحصيل أي رسوم دخول للحديقة.
وأضاف البيان أنه يجوز تحصيل رسوم على الألعاب والخدمات المقدمة داخل الحديقة المستثمرة فقط، وجرى على الفور فتح البوابات للزوار وإدخالهم مجاناً.
وأهابت “أمانة الطائف” بكافة مستثمري الحدائق والمتنزهات الالتزام بالأنظمة والتعليمات؛ والتعاون مع الأمانة في التسهيل على الزوار والعمل على راحتهم، وفقاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.وفق “أخبار 24”.
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