تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره شاب بنفسه أثناء تنفيذه لجريمة سرقة من إحدى البقالات بعد مغافلته للبائع وخداعه.
ووثق المقطع طلب السارق من عامل البقالة إحضار كرزين من السجائر، حيث وضعهما العامل على الطاولة، ثم طلب منه بعد ذلك إحضار موس للحلاقة.
وبمجرد التفات البائع لإحضار موس الحلاقة استغل السارق الموقف وأخذ الكرزين وانطلق هارباً من المحل، وقفز داخل صندوق سيارة “بيك أب”‘كانت تنتظره في الخارج.
وفق “أخبار 24”.
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