أكدت مصادر وجود علاقة بين العصابة التي ضبطت مؤخراً في جازان بتهمة غسل أموال تصل إلى 70 مليون ريال، وبين قضية غسل أموال بمليارات الريالات كشفتها وزارة الداخلية قبل أشهر.
وأفادت المصادر، بحسب “سبق”، أن المقبوض عليهم في جازان يتبعون شبكة إجرامية كبرى تخضع للتحقيق من قبل قسم التحريات المالية بوزارة الداخلية.
ولفتت إلى أن الـ 13 شخصاً الذين تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم في جازان يعدون ضمن 36 متهماً في القضية جميعهم وافدون وكانوا يحولون مبالغ كبيرة إلى بلدانهم.
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