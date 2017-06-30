جددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فرش توسعة الملك فهد في المسجد الحرام شملت الدور الأرضي والأول والقبو بأكثر من 3100 سجادة جديدة لاستقبال المصلين بحلة جديدة، وجرى تعطير السجاد بالكامل، وذلك بالتزامن مع أول جمعة في شهر شوال.
وأوضح مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام المهندس محمد الوقداني، أن الرئاسة تحرص على تقديم مجمل الخدمات المميزة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي طوال العام لكي يؤدوا شعائرهم بكل يسر وراحة.وفق “أخبار 24”.
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