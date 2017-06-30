أقامت اللجنة المنظّمة لعائلة آل مهيني احتفال عيد الفطر السنوي لعام 1438هـ ، والذي امتد لأكثر من عشرين عام , والذي يهدف من خلاله المنظمون إلى زيادة أواصر المحبة والقرب , وتطبيق واجب من واجبات الشريعة وهي صلة الرحم , وقد أُعد الحفل على مستوى عال من التنظيم , وحاز تنظيم الاحتفال على رضا الحضور من خلال ردود الأفعال.
وقد بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى كلمة الحفل أحد أبناء آل راشد الرعاة لأنشطة عام 1437هـ – 1438هـ الدكتور / عبدالرحمن بن راشد المهيني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثم توالت الفقرات التي قدمت فيها اللجنة المنظمة الفعاليات الترفيهية المتعددة والسحوبات المختلفة ، عرض من خلالها التقرير السنوي لأنشطة العام الماضي ، وقد تفاعل الحضور مع التقرير وخاصة مع البرامج النوعية اللتي تقدمها اللجنة لشباب العائلة وإليكم راِبط التقرير :
https://www.youtube.com/watch?v=YKHpG0vfVKE&app=desktop
وكان الحضور في انتظار فقرة طرح مشاريع اللجنة المنظّمة لعام 1438هـ – 1439هـ لمعرفة الأفكار الجديدة والتنافس على رعايتها , وقد تنافس الحضور على رعاية مشاريع اللجنة للعام القادم ، وقد بلغت قيمة الرعايات المطروحة ما يقارب 45 ألف ريال , وبحمد الله تم رعاية جميع المشاريع وهي كالتالي :
- مشروع الملتقى الشبابي بقيمة 5000 ريال برعاية العم / سعد بن راشد
- مشروع الرحلة الترفيهية للمنطقة الشرقية بقيمة 5500 ريال برعاية العم / حمد بن ناصر وأبناؤه
- الملتقى النسائي الأول بقيمة 6000 ريال برعاية بنات عبدالله وعبدالرحمن بن راشد
- المسابقة الرمضانية بقيمة 3000 ريال برعاية ابن العم / عبدالرحمن بن محمد ( راعي حائل )
- حفل المعايدة بقيمة 4000 ريال برعاية أبناء زيد بن عبدالله رحمه الله
- جائزة التميز العلمي 4500 ريال برعاية ابن العم / متعب بن علي بن ناصر
وقد تم طرح برنامج (أصول) المرحلة الأولى وهو مشروع وقفي للإكتفاء الذاتي لأنشطة العائلة بقيمة عشرة الاف ريال وقد تمت رعايتها من قبل أحفاد زيد بن عبدالله رحمه الله بعد ذلك تم تكريم المتفوقين علمياً ومن حققوا نجاحات على المستوى التعليمي والعسكري. وكرِّم أيضا الخاتمين لحفظ القرآن الكريم.
وقد تم توزيع الهدايا لجميع الحضور من الأشبال , وقد أبدى الحضور رضاهم التام عن كل ما طُرح وأُعد له من برامج وفعاليات لعام 1438هـ .
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