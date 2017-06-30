أعلنت إدارة نادي أحد، مساء أمس الخميس، إنهاء إجراءات التعاقد مع حارس منتخب الجزائر عز الدين دوخه.
ولم يكشف النادي الصاعد حديثاً إلى دوري جميل السعودي للمحترفين عن مدة عقد اللاعب، أو قيمة انتقاله.
والحارس دوخة من مواليد 5 أغسطس 1986، كان يلعب لنادي اتحاد الحراش في الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم، قبل ان ينتقل في صفقة انتقال حر إلى شبيبة القبائل، كما دافع عن قميص فريق نصر حسين داي، وفريق شبيبة تيارت، ومولودية بجاية، وأوليمبي الشلف.
في 28 ديسمبر 2010، لعب دوخة أول مباراة دولية له مع المنتخب الجزائري المحلي كأساسي في مباراة ودية ضد تشاد، وفي 14 مايو 2011 استُدعي إلى المنتخب الأول لأول مرة ضد المغرب في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2012.وفق “أخبار 24”.
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