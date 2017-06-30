كشف مساعد المدير الفني لنادي الهلال، ايمانيلو دياز، نجل المدرب رامون دياز، عن رغبتهم في التعاقد مع ظهير ايسر ميلان الإيطالي، الارجنتيني ليونيل فانغيوني، وذلك من خلال تصريحات تيلفزيونية ادلى بها الارجنتيني الذي يشغل منصب في الفزيق الكروي الاول بنادي العلال كمساعد للمدرب.
وقال ايمانيلو من خلال تصريحاته على قنوات vivo الأرجنتيني : نريد فانغيوني ان يأتي معنا للسعودية، ويقصد من تصريحاته ضمه لخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب العربية وبالتحديد مع الزعيم الذي يقوده فنياً رامون دياز.
واشارت تقارير صحفية إيطالية في وقت سابق أن فانغيوني خارج خطط إدارة ميلان الجديدة، والتي تعاقدت مع السويسري ريكاردو رودريغيز من فولسبورغ الألماني، قبل اسابيع، وذلك لتعزيز الفريق بعد بيع النادي للتجار الصينيون، كما أن ميلان يضم في دكته الإيطالي لوكا انتونيلي ومواطنه ماتيا دي تشيليو، وبالتالي سيكون فانغيوني فعلياً خارج مخططات المدرب مونتيلا في الموسم القاذم لما يملكه ميلان من عناصر في الجهة اليسرى.
واضافت التقارير أن عديد من الاندية الإيطالية المتوسطة تسعى للتعاقد مع اللاعب الارجنتين المطلوب في الهلال بحسب ما قاله مساعد المدرب، حيث سيكون امام الإدارة الهلالية تحدي كبير لأقناع اللاعب وإدارة ميلان الصينية في شراء عقده او الظفر به عن طريق الاعارة، وسط منافسة قوية من الاندية الايطالية في حال رغبة الادارة الهلالية في تلبية رغابات دياز ونجله.وفق “النادى”.
ويبلغ فانغيوني من العمر 30 عاماً وسبق له ان مثل ريفر بليت الارجنيتني ، واشرف عليه رامون دياز حينما كان مدربا للريفير، قبل ان ينتقل في صفقة انتقال حر الى ميلان الإيطالي ويخوض موسم واحدًا ثم قامت الادارة ببيع النادي لتجار من الصين الذين يسعون لاعادته للقمة والتعاقد مع اسماء متميزة بدلاً عن المتواضعة.
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