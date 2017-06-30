أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة درجات زيوت محركات السيارات المطابقة للمواصفات القياسية، ونوعية الزيت المناسب لكل موديلات السيارات العاملة بالبنزين.
وأبانت الهيئة أن الحرف (S) يوضح درجة الخدمة للزيوت في السيارات التي تعمل بالبنزين، بينما يدل الحرف الذي يأتي بعد حرف الـ(S) على درجة الخدمة لأداء الزيت.
وأبانت الهيئة أن درجات الزيوت التي تعد غير مطابقة للمواصفات القياسية وهي تشمل حروف (A,B,C,D,E,F,G,H) والتي تأتي بعد الحرفS)).وفق “أخبار 24”.
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