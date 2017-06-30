توقع تقرير اقتصادي صدر حديثاً أن يتراجع العجز المالي في ميزانية العام 2017 إلى 182 مليار ريال بدلاً من 198 مليار ريال توقعتها وزارة المالية.
وقال التقرير الذي أورده موقع “أربيان بيزنس” إنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في القطاع النفطي إلى 1% مقابل 2% العام الماضي.
وأوضح بحسب صحيفة “المدينة” أن الناتج المحلي غير النفطي سيشهد دعماً ملموساً خلال العام الجاري، بفعل ضبط الإنفاق في الميزانية، في إشارة إلى إنفاق 11 % من مخصصات الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول.
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