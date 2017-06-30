أَطْلَقَتْ شركة سامسونج تحَدِيثَاً جديداً لتطبيق “فلو” على نظام التشغيل أندرويد يجلب معه أَخِيرَاً ميزة فتح قفل أَي حاسب يعمل بنظام التشغيل “ويندوز 10″، وهي الميزة التي كانت متاحةً فقط لحواسبها اللوحية العاملة بنظام “ويندوز 10”.
وكان تطبيق “فلو” طُرح أول مرة في شهر مايو 2015؛ لمنافسة خاصية “الاستمرارية”، التي تعد من أبرز مزايا الإِصْدَار الثامن من نظام أبل “آي أو إس”، التي تتيح لهواتف آي فون الشروع بأي مُهِمَّة، مثل: إنشاء رسالة بريد إِلِكْتُرُونِي، أو إرسال رسالة نصية، أو إجراء مكالمة هاتفية، ثم مُتَابَعَة ما بدأه المستخدمون على هواتفهم على أَي أجهزة أخرى بسهولة عبر تقنية البلوتوث.
ويتيح تطبيق “فلو”، الذي يدعم التطبيقات القائمة على ميكانيكية المشاركة الخَاصَّة بنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل، نقل أَي نشاط إلى الجهاز الأنسب لأداء مُهِمَّة ما، والبدء من حيث وصل دون الحاجة للعودة إلى البداية.
ويُستخدم تطبيق “فلو”، بالإِضَافَة إلى ما سبق، في فتح قفل حاسب سامسونج اللوحي “جالاكسي تاب برو إس”، الذي يعمل بنظام التشغيل “ويندوز 10″، وهي الميزة التي أَضَافَتها سامسونج في العام الماضي. أما الآن فقد أصبحت هذه الميزة متاحة لكافة الحواسب الشخصية واللوحية العاملة بهذا النظام.
يُشَارُ إلى أن المستخدم يحتاج إلى أحد هواتف سلسلة جالاكسي المتوافقة مع هذه الميزة؛ ليتمكن من فتح جهاز “ويندوز 10” خاصته عن طريق حساس البصمة على الهاتف، بالإِضَافَةِ إلى إمكانية المزامنة، ونقل الملفات، والاتصال تلقائياً بالإنترنت من خلال اتصال الهاتف.
ويمكن تنزيل النسخة الأخيرة من تطبيق “فلو” من متجر جوجل بلاي، كما يجب على مستخدمي نظام “ويندوز 10” تنزيل التطبيق من متجر ويندوز، أو الموقع الرسمي لسامسونج.وفق “تواصل”.
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