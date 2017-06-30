سلّم الأمیر خالد بن طلال الفائزين بالجائزة الكبرى لمسابقة “الولید شفاه الله” التي أطلقها للموسم الثاني على التوالي خلال شهر رمضان الجوائز النقدية التي فازوا بها، معلناً عن دراسته مقترحاً باستمرار المسابقة لتقام في آخر جمعة من نهاية كل شهر.
ونشر الأمير خالد مقطع فيديو جرى تصويره داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يعالج فیه نجله “الولید” عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”، وثّق خلاله تسليم 4 من الفائزين في المسابقة بينهم امرأتان، جوائز نقدية بلغت لاثنين منهم 100 ألف ريال، كما حصل الآخران على جوائز نقدية قدرها 10 آلاف ريال.
وقدم الأمير خالد في كلمة مقتضبة الشكر لكل المشاركين في المسابقة، واعداً باستمرارها بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، داعياً الجميع إلى الدعاء بالشفاء لنجله.وفق “أخبار 24”.
2) بالفيديو: أبو الوليد يسلّم الفائزَين بالجائزة الكبرى HFC_p7@ و @hh1424 مائة ألف لكل واحد منهما ويعدكم بمسابقة شهرية في آخر جمعة من كل شهر pic.twitter.com/3QsIv7hC9G
— خالد بن طلال (@Khalid_BinTalal) ٢٩ يونيو، ٢٠١٧
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