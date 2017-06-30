نشر مجلس الذهب العالمي مؤخراً قائمة بأكثر دول العالم امتلاكاً لاحتياطات الذهب في العالم.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بـ8.133 ألف طن، تلتها ألمانيا بـ3.337 ألف طن، ثم إيطاليا بـ2.451 ألف طن، وحلَّت فرنسا في المرتبة الرابعة بإجمالي احتياطي بلغ 2.435 ألف طن، والصين خامساً بـ1.842 ألف طن.
وجاءت المرتبات من السادسة وحتى العاشرة على النحو التالي: روسيا بـ1.655 ألف طن، سويسرا بـ1.04 ألف طن، اليابان بـ765 طناً، هولندا بـ615.2، والهند بـ557.8 طن.
وتصدرت المملكة قائمة الدول العربية ذات الاحتياطات الأعلى من الذهب بـ323 طناً جعلتها في المركز الـ16 عالمياً، تلتها لبنان 286.8 طن، ثم الجزائر بـ173.6 طن، فليبيا بـ116.6 طن، والعراق بـ89.8 طن.وفق “أخبار 24”.
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