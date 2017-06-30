استغل أحد المطاعم الجديدة بالطائف أرض حكومية نزعت ملكيتها من قبل الأمانة قبل أشهر بمبلغ تجاوز 20 مليون ريال، ليحولها إلى موقف سيارات خاص به.
وأبدى مواطنون وفقاً لـ”المدينة”، غضبهم من تجاهل الأمانة للأمر، رغم أنها صاحبة قرار إزالة عمارة السبيعي بغرض تقاطع نفق مستشفى الملك فيصل، ليفاجأ الجميع بتحويل الأرض إلى مواقف سيارات لأحد المطاعم الجديدة، وإغلاق التقاطع نهائياً أمام حركة السير.
بدورها أوضحت مصادر بأمانة الطائف أن إزالة المبنى كانت لصالح توسعة شارع حسان بن ثابت، لافتاً إلى أن المشروع توقف بشكل مؤقت وسيعود مجدداً للعمل بعد استكمال الاعتمادات اللازمة.
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