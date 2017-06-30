حقق منفذ جسر الملك فهد أول من أمس (الأربعاء) أعلى إحصائية يومية في أعداد العابرين له منذ افتتاحه بعد عبور نحو 116 ألف مسافر خلال هذا اليوم.
وبّين الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي وفقاً لـ”الرياض”، أن أعداد المسافرين عبر الجسر خلال 4 أيام العيد بلغت نحو (342810) عابرين، منهم (115749) عابراً في يوم الأربعاء فقط، مشيراً إلى أن الحركة امتازت خلال تلك الأيام بالسلاسة.
بدوره أوضح مدير جوازات جسر الملك فهد المقدم ضويحي السهلي أن الجوازات قامت بتخصيص 40 موظفاً للعمل خلال إجازة العيد على فترتين صباحية ومسائية من أجل تسيير الحركة على الجسر وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين لتخفيف الازدحام.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج