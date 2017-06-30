ابتدأ فعاليات اليوم الخامس من إحتفالات عيد وصيف الخرج38 بمبايعة لولاة الأمر قدمها كابتن فريق ازهار والتي قدمت العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية والثقافية وبمشاركة المهرجين والدمى والتي شارك فيها الاطفال والكبار .
وأجرى المركز الإعلامي لقاء مع مدير المسرح الاستاذ / ماجد الشعيل والذي بين أن الاستعدادات للفعاليات بدأت بالتنسيقات مع الفرق المشاركة منذ شهور حيث يكون هناك تنسيقات بين اللجنة المنظمة للفعاليات لاختيار افضل الفرق المشاركة على مستوى المملكة وإستقطابها لتقدم الفعاليات المتميزة والتي إستهدفنا فيها الأطفال بالنسبة الأكبر وكذلك العمل على تجهيز المسرح بأفضل الأمكانيات من الصوتيات والشاشات التي توفرمشاهدة ممتعة لجميع الزوار في البرج .
وفي نهاية الفقرات تم السحب على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج ( غسالة ، جهازين مكرويف ، شاشة ، جهازين جوال (.
وتستضيف الفعاليات في يومها السادس فرقة بنات المدينة الإستعراضية كما تقدم اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت لزوارها وتقديم العديد من الجوائز القيمة .
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