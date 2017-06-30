شهدت شواطئ جدة أمس (الخميس) ولأول مرة عروض رياضة “فلاي بورد” ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك، تحت إشراف الاتحاد العربي السعودي للرياضات البحرية، وذلك بفرع أسماك القلزم بشرم ابحر.
وأوضح رئيس الفعالية خالد الغامدي أن الفعالية قدمها نخبة من المتخصصين في مثل هذه الرياضات البحرية العالمية، مبيناً أنه يمكن من خلال ممارسة رياضة “فلاي بورد” التحليق في السماء والغوص والخروج من الماء كالدلافين.
وأشار إلى أن الممارسين يطيرون في الهواء بالاعتماد على محرك نفاث، حتى ارتفاع يصل إلى 10 آلاف قدم لمدة 10 دقائق، وسرعة تصل إلى 150 كم في الساعة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج