روى أحد أقارب العريف فيصل العتيبي الذي استشهد مؤخراً خلال مواجهات بالحد الجنوبي تفاصيل مثيرة حول واقعة استشهاده، لافتاً إلى أنه استشهد أثناء مواجهته أكثر من 9 عناصر حوثية تمكن خلالها من قتل ثلاثة منهم، قبل أن يصاب برصاصة في رأسه تنهي حياته في الحال.
وأضاف قريب الشهيد ويدعى سلطان العتيبي وفقاً لـ”عين اليوم”، أن الفقيد كان باراً بوالديه وعلاقته جيدة بجميع جيرانه وأهله، حيث كانت آخر مكالمة له مع أسرته قبل استشهاده بليلة واحدة، وكان دائماً ما يطمئن الجميع عن سير المعارك بصورة جيدة لصالحهم.
ولفت إلى أن الشهيد العتيبي تزوج قبل ثلاث سنوات وليس لديه أولاد، مشيراً إلى أنه فضل قضاء شهر رمضان بالكامل مرابطاً بالحد الجنوبي للدفاع عن الوطن.
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