جذب “مهرجان الضوء” الذي أقيم في جبل قارة بالأحساء ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه في عيد الفطر المبارك الأنظار، لما عُرض خلاله من عروض ضوئية مبهرة حاكت الواقع.
ففي العرض الذي حضره أكثر من 17 ألف زائر، تم عرض لوحات تحاكي الطبيعة والحياة، والتطور الذي تعيشه المملكة، بتقنية متقدمة ثلاثية الأبعاد، عمل عليها فريق إيطالي وسعودي متخصص، على مساحة إجمالية تقدر بـ 2 كلم.
كما أظهرت لقطات مصورة من العرض العديد من اللوحات التي شُكلت بالأضواء وسط الجبال، كالغابات البيضاء، وعروض الفضاء والبراكين والاستعراض، مع بالونات الهيليوم في السماء.
وشمل المهرجان مقطوعات موسيقية لقصائد شعرية وطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات في العروض الضوئية، إضافة إلى مسرح الأطفال الذي يشتمل على ارتداء العائلة لملابس وأقنعة زجاجية عاكسة مصنوعة من المرايا، وتغطي كامل أجسامهم.
مهرجان الضوء “الضوء يجمعنا” في جبل قارة بالأحساء لا يفوتكم ✨ #شاركونا_العيدpic.twitter.com/INDgBgNYOt
وفق “أخبار 24”.
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