فسخ لاعب المنتخب المصري والمعار حديثاً لصفوف فريق اتحاد جدة محمود “كهربا” خطبته بشدوى الحضرى نجلة عصام الحضرى حارس المنتخب الوطنى والمنتقل حديثاً لفريق التعاون.
وأعلن أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب “كهربا” وفقاً لما أوردت صحف مصرية، عن اتخاذ الأخير قراراً بفسخ الخطوبة قائلاً: “مفيش نصيب بينه وبين بنت الحضري”.
بدوره علق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر وفريق التعاون على فسخ الخطوبة، قائلاً “مفيش نصيب وربنا ما أردش، شدوى ما زالت صغيرة وكهربا لاعب مميز وعلى خُلُق ولكن النصيب أقوى من الطرفين وربنا يكرم الجميع”.وفق “أخبار 24”.
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