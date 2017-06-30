يشهد الموسم المقبل من دوري جميل واقعة غريبة من نوعها حيث سيكون على الحارس المصري عصام الحضري مواجهة ركلات صهره وخطيب ابنته محمود كهربا حين يلتقي فريقا الاتحاد والتعاون.
وكان نادي التعاون قد أنهى صفقة إنتقال الحارس الدولي المصري عصام الحضري كأول حارس أجنبي يلعب في الدوري السعودي بعدما ألمح الحضري خلال شهر رمضان عن رغبته في اللعب بالدوري السعودي.
كذلك نجح نادي الإتحاد الإتفاق في تعاقد مع المهاجم المصري محمود كهربا والذي سينضم للفريق الموسم المقبل لمدة موسم واحد،.
ومن المقرر أن يشهد دوري جميل الموسم المقبل أول مواجهة بين عصام الحضري وصهره محمود كهربا الذي اشتهر بإحراز أهداف من أنصاف الفرص خلال الموسم الماضي.
والمعروف أن عصام الحضري تربطه علاقة قوية مع صهره، حيث شهد تجمع المنتخب الوطنى المصري فى الجابون بكأس الأمم الإفريقية الماضية عن مدى قوة تلك العلاقة حين قضيا معظم الأوقات سوياً فى ذلك المعسكر .وفق “أخبار 24”.
ويعتبر محمود كهربا والد زوجته عصام الحضري مثله الأعلى فى الطموح والأداء داخل وخارج المستطيل الأخضر فيما يعامل عصام الحضري، كهربا كأحد أولاده.
وأثناء أداء عصام الحضري للعمرة، إبريل الماض أصر على زيارة كهربا، الذي حرص على زيارة مصر لإنهاء خطوبته من شدوى عصام الحضري مايو الماضي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج